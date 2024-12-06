Букмекеры оценили шансы «Интера» разгромить «Парму» в чемпионате Италии

6 декабря стартует 15-й тур итальянской Серии А. На стадионе «Сан-Сиро» в Милане местный «Интер» примет «Парму». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно равно 83% вероятности.

Победа «Пармы» оценивается коэффициентом 15.0 — в районе 6%. Ничейный исход можно найти в линии за 8.50, что составляет около 11%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Интер» — «Парма» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Заключить пари на победу «Интера» с форой (-2.5 гола) предлагают за 2.35.