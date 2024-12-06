«Интер» — «Парма»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч Серии А «Интер» — «Парма».

Ставка: обе забьют за 1.90.

С результативностью у «нерадзурри» дела обстоят замечательно. В 18 встречах забито 38 мячей. С обороной всё не так гладко.

«Парма» не выглядит лёгкой добычей для «нерадзурри». Это немного удивляет, ведь она вернулась в элиту после трёх лет отсутствия. Жёлто-синие на удивление здорово освоились в элитном дивизионе. Расположились на 11-й строчке в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета приличный.

Проиграно только пять из 14 матчей, при этом «Парме» удалось доставить проблемы «Наполи» (1:2) и «Аталанте» (1:3). Более того, в предыдущем туре первенства побеждён крепкий «Лацио» (3:1). Римляне с запасом выиграли по всем статистическим показателям, но не смогли трансформировать преимущество в результат.

Этим и опасна «Парма». Ей не нужно много моментов для того, чтобы забить. Достаточно несколько быстрых контратак. В 14 встречах Серии А жёлто-синие соорудили 20 голов. Думается, что-то залетит и в сетку ворот «Интера» на «Сан-Сиро».

В победе хозяев не так много сомнений, но даже если взять к ней в придачу «верх» по голам, коэффициент получится слишком низкий. Голы с обеих сторон — более интересный вариант. В этом розыгрыше Серии А пропускают «нерадзурри» нередко — 14 мячей в 13 встречах. В первенстве Индзаги делает меньше акцента на защите, нежели в Лиге чемпионов.