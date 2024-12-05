«Трактор» — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 5.5 за 4.20.

«Четвёртый матч соперников в чемпионате. В сентябре и октябре выиграл «Автомобилист», 30 ноября – «Трактор». Мало сомнений в том, что и декабрьская встреча останется за челябинцами. Они потихоньку выбираются из спада. Осечку в Уфе не стоит драматизировать, 1:4 случились потому, что «Трактор» не использовал массу верных голевых моментов, а вратарь подвёл команду.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В настоящий момент хозяева сильнее практически по всем компонентам. «Автомобилист» за последние две недели провёл шесть матчей и лишь один выиграл в основное время. И то у «Авангарда», который ещё слабее. В состоявшейся в понедельник перестрелке со «Спартаком» (4:5 Б) команда Заварухина тоже не впечатлила. Она зацепила ничью в основное лишь потому, что красно-белые повели 4:1 и откровенно бросили играть. Так что в Челябинске шансов нет. Берём победу «Трактора» с уверенной разницей и тоталом больше пяти шайб за матч. В двух предыдущих встречах соперники забивали друг другу по восемь-девять, так что весело будет и теперь», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».