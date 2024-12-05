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«Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
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Комментарии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Тоттенхэм».

Ставка: гол Эванилсона за 2.75.

«Обе команды крайне непостоянны. «Тоттенхэм» выдал сумасшедший матч против «Манчестер Сити» на территории Гвардиолы и победил 4:0. Казалось, что это может окрылить игроков, но затем случились две ничьи подряд. Сначала была очень тяжёлая игра против «Ромы» в Лиге Европы, а затем случилась неинтересная встреча против «Фулхэма», где команда получила заслуженный гнев болельщиков. В общем, коллектив Постекоглу пока не отличается постоянством в сезоне.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 23:15 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

То же самое касается и «Борнмута». Команда находится в середине таблицы, но недавно была серия из двух поражений, которая прервалась лишь благодаря «Вулверхэмптону» и его неумению играть в собственной штрафной. «Волки» привезли три пенальти в одной игре, и все они были реализованы. Надо обратить внимание на то, как «Борнмут» играет против топов. Победы над «Арсеналом» и над «Манчестер Сити» дают возможность надеяться на хороший результат.

Но я бы сделал персональную ставку на Эванилсона. Он забил четыре мяча в этом сезоне АПЛ и будет играть против Доминика Соланке – игрока, которого заменил в составе «Борнмута». Мне кажется, это будет дополнительная мотивация для бразильца. Он уже забивал в ворота «Сити» и вообще должен увеличивать свои показатели, поэтому может воспользоваться проблемами в обороне «Тоттенхэма» и отличиться в предстоящей встрече», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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