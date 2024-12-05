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«Борнмут» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

«Борнмут» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.40.

«Борнмут» и «Тоттенхэм» встретятся в 14-м туре чемпионата Англии. Я тут поверю в выездную победу «шпор». Да, в последних матчах не лучшие результаты они показывали. Но и «вишни» — не тот противник, с которым у команды Постекоглу должны возникать трудности.

Всего одна победа у «Тоттенхэма» в последних матчах во всех турнирах. И это был довольно значимый успех — 4:0 с «Манчестер Сити». Хотя тут стоит сделать оговорку, что «горожане» выступают слабо и идут на серии неудач. И тем не менее за последнее время клуб из Лондона уже дважды «Сити» нанёс поражения в разных турнирах.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 23:15 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но вот в остальных недавних играх у «Тоттенхэма» уже возникали проблемы. Так, уступил он недавно «Галатасараю» в ЛЕ (2:3) и «Ипсвичу» в АПЛ (1:2). Кроме того, были ничьи с «Ромой» в еврокубке (2:2) и с «Фулхэмом» в чемпионате (1:1). В АПЛ «шпоры» теперь немного опустились. Впрочем, они всё ещё идут близко к топ-6 — на седьмой строчке, отставая от ближайших противников, которые выше на два очка и более. Вполне отыгрываемое расстояние.

А вот «Борнмут» в турнире идёт ниже середины — на 13-й позиции. Но я бы не сказал, что у него критическая ситуация. В активе «вишен» 18 очков, а сразу у трёх клубов выше — 19. Так что есть у коллектива возможность в ближайшее время подняться в топ-10. Хотя последние результаты тоже особого позитива не внушают — по две победы и поражения, а также одна ничья в пяти турах. Обыграть «Борнмуту» удалось совершенно разных соперников — тот же «Ман Сити», терпящий бедствие (2:1), а также «Вулверхэмптон» из зоны вылета (4:2). Соперникам, выступающим лучше в последнее время, «вишни» уже уступали — 2:3 с «Брентфордом» и 1:2 с «Брайтоном».

Я тут склоняюсь к успеху гостей. Да, «Тоттенхэму» тяжело играть первым номером против более слабых клубов. Под топовых противников он умеет подстраиваться и добывать победы. Но сейчас «Борнмут» тоже часто теряет очки. Так что я не думаю, что он сумеет справиться со «шпорами», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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