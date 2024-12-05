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«Лацио» — «Наполи»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка Италии

«Лацио» — «Наполи»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка Италии
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка Италии «Лацио» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» не проиграет за 1.59.

«Лацио» в чемпионате Италии в последних турах сделал приличный рывок. Проиграв «Ювентусу», римляне одержали пять побед и перед прошлым туром отставали от «Наполи» всего на один балл. Но поражение от «Пармы» откинуло «Лацио» на пятую строчку. В Лиге Европы дела у столичной команды идут ещё лучше, даже несмотря на 0:0 с «Лудогорцем», римляне делят первую строчку с «Атлетиком» Бильбао и «Айнтрахтом».

Кубок Италии . 1/8 финала
05 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наполи» перед началом сезона был главным ньюсмейкером, ведь продолжение карьеры Виктора Осимхена обсуждали все. Нигерийца в итоге отправили в Стамбул, а вместо него взяли Ромелу Лукаку. В 12 турах у бельгийца девять результативных действий, а ведь есть ещё Хвича Кварацхелия, у которого восемь. Но главное оборона, меньше неаполитанцев пропустил только «Ювентус». «Наполи» в последнем туре переиграл «Торино» и продолжает единолично возглавлять таблицу Серии А.

Это кубковая встреча, поэтому и Антонио Конте, и Марко Барони могут прибегнуть к ротации, но у «Лацио» есть ещё еврокубки, от которых «Наполи» в этом сезоне освобождён. А в выходные командам играть вновь, но на сей раз в чемпионате, а римлянам потом ехать в Амстердам. Из-за сложности календаря соперника и, как следствие, большей ротации, выберу такой вариант: «Наполи» не проиграет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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