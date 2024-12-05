«Лацио» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Лацио» — «Наполи».

Ставка: 2:2 за 13.00.

«Лацио» и «Наполи» встретятся в рамках 1/8 плей-офф Кубка Италии. Больше я тут верю в успех неаполитанцев, которые лучше пока проводят этот сезон. Впрочем, римляне тоже могут удивить.

«Наполи» сейчас имеет все шансы, чтобы снова стать чемпионом в Серии А. Летом клуб возглавил Антонио Конте — профессионал в получении трофеев в первые годы своей работы в командах. И всё идёт к тому, что неаполитанский коллектив не станет исключением. Сейчас в чемпионате он лидирует. Да, из-за нескольких неудач недавно с «Аталантой» (0:3) и «Интером» (1:1) позиция в турнире уже не такая прочная у «Наполи». Но в последних турах он вернул уверенность в своих силах — 1:0 с «Ромой» и с «Торино».

А вот «Лацио», как раз наоборот, не лучшим образом провёл последние матчи. Он шёл на серии уже из семи побед. Но сперва в Лиге Европы клуб не смог выиграть у «Лудогорца» (0:0), а затем и вовсе проиграл в Серии А. Причём соперник был не такой уж грозный — «Парма». Явно на счёт 1:3 римляне не наиграли, хотя бы ничью они заслужили. Но таков футбол. Теперь позиция в турнирной таблице у команды ухудшилась, она немного отстала от лидеров. Но разрыв всё равно не такой большой. Подопечные Барони вполне могут вернуться в топ-4 скоро.

Я тут жду борьбы. Обе команды в последних встречах терпели неудачи. Хотя в случае «Наполи» клуб не мог обойти топовых соперников, в отличие от «Лацио». Но я бы тут обратил внимание на такой интересный факт — римляне на своей арене не проигрывают уже почти девять месяцев. И это если брать все турниры, даже товарищеские матчи.

Так что я жду тут тяжёлого матча для «Наполи». Легко он явно не победит. Но всё-таки мой вариант тут — счёт 2:2 в основное время с котировкой 13.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».