СКА — «Динамо» Москва: ставка Михаила Грабовского на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом хоккеист Михаил Грабовский дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва.

Ставка: победа СКА за 1.87.

«У СКА было достаточно времени, чтобы полностью восстановиться после выезда на Дальний Восток, где армейцы по буллитам уступили «Адмиралу» и обыграли «Амур». Впереди пятиматчевая домашняя серия, открывает которую поединок с московским «Динамо».

Команды соседствуют в турнирной таблице Западной конференции: динамовцы идут третьими, питерцы — следом. Отличную форму набрали лидеры СКА: 11 очков в 5 последних играх у Хайруллина, 9 – у Кузнецова. У «Динамо» 6 очков на счету Комтуа, по 5 – у Рашевского и Михеева. Обе команды хороши в атаке и не слишком надёжны у своих ворот, есть вопросы и к игре голкиперов. Из голевой перестрелки победителем выйдет СКА», — приводит слова Грабовского «ВсеПроСпорт».