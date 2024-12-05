Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Динамо» Москва: ставка Михаила Грабовского на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Динамо» Москва: ставка Михаила Грабовского на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом хоккеист Михаил Грабовский дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва.

Ставка: победа СКА за 1.87.

«У СКА было достаточно времени, чтобы полностью восстановиться после выезда на Дальний Восток, где армейцы по буллитам уступили «Адмиралу» и обыграли «Амур». Впереди пятиматчевая домашняя серия, открывает которую поединок с московским «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды соседствуют в турнирной таблице Западной конференции: динамовцы идут третьими, питерцы — следом. Отличную форму набрали лидеры СКА: 11 очков в 5 последних играх у Хайруллина, 9 – у Кузнецова. У «Динамо» 6 очков на счету Комтуа, по 5 – у Рашевского и Михеева. Обе команды хороши в атаке и не слишком надёжны у своих ворот, есть вопросы и к игре голкиперов. Из голевой перестрелки победителем выйдет СКА», — приводит слова Грабовского «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
СКА — «Динамо». Ротенберг и Кудашов не станут сдерживаться
СКА — «Динамо». Ротенберг и Кудашов не станут сдерживаться
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android