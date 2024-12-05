СКА — «Динамо»: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ 5 декабря

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Динамо».

Ставка: ТБ 5 за 1.61.

«С одной стороны вроде бы «Динамо» в последних матчах наладило игру, но всё же играет с перепадами, чередуя победы с поражениями. СКА примерно то же самое. Сначала уступил «Адмиралу», а потом победил в удивительном матче «Амур» со счётом 7:5.

«Динамо», в свою очередь, проиграло «Ак Барсу», но вело по ходу матча 2:0 и 3:1. Есть вопросы относительно того, удалось ли оправиться от такого шока и есть ли силы наладить игру. Есть вопросы и к первому звену, которое в конце того матча было почти расформировано.

У СКА также нет стабильности. От такой команды можно ждать всё что угодно. Если от «Амура» пропускают пять шайб, то может случиться всякое. Я думаю, в таком матче не стоит ставить на победителя, так как шансы примерно равны, а вот поставить на «верх» — это интересный вариант.

Я думаю, что тотал будет высокий, так как обе команды обычно пытаются найти счастье в атаке. Домашние стены и фаны погонят вперёд СКА. Думаю, что в этом матче будет заброшено не менее 5 шайб. Можно попробовать и индивидуальные тоталы, по типу не менее 3 шайб или СКА, или «Динамо», — приводит слова Славина «РБ Спорт».