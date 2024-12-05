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СКА — «Динамо»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

СКА — «Динамо»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА — «Динамо».

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 2.45.

«Динамовцев в ноябре перехвалили настолько, что они сами поверили в собственную несокрушимость. В итоге — ни одной победы в основное время за последнюю неделю: 0:1 в дерби с ЦСКА, овертайм с «Куньлунем», 4:5 в Казани. Американский вратарь Миска снова привозит необъяснимые шайбы в свои ворота, его ошибки прямо влияют на результат. Другой голкипер, Моторыгин, переутомлён, а Гусев с Уилом опять уходят в тень на два-три матча подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
0 : 0
Динамо М
Москва

Все эти факторы подталкивают к тому, чтобы поставить на СКА. У команды Ротенберга выше мастерство, больше разнообразия в тактике, да и сил после четырёх дней отдыха куда больше. Добавьте сюда особый настрой — против принципиального соперника из Москвы невские армейцы всегда стараются действовать на максимуме. Думаю, хозяева победят с разницей «+2» или «+3», а зрители точно увидят больше пяти голов. Ведь небезупречны не только динамовские вратари, но и петербургские», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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