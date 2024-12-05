«Лада» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Тольятти

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Металлург».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.00.

«Лада» находится не в лучшем финансовом положении – перед игроками и персоналом клуба по-прежнему есть долги по зарплате и премиям. Тем не менее тольяттинцы выдали серию из трёх побед подряд под руководством исполняющего обязанности главного тренера Павла Зубова. При этом «Лада» пропустила в этих трёх встречах всего одну шайбу благодаря слаженной и грамотной игре в обороне и, разумеется, блестящим выступлениям Владислава Подъяпольского. Особо стоит отметить, что дважды в течение недели он «засушил» «Северсталь», славящуюся своим креативным нападением.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» выиграл в Нижнем Новгороде, сумев отыграться с 0:2 по ходу матча. При этом «Магнитке» до перерыва на Кубок Первого канала придется обходиться без своего основного вратаря Ильи Набокова, внесённого в список травмированных. В матче с «Торпедо» его уверенно подменил Александр Смолин, отразивший 29 бросков из 32, но пока уровня своего ровесника и самого ценного игрока прошлого плей-офф он не достиг. Получится ли выдержать натиск в Тольятти?

Команды уже провели две игры между собой в нынешнем сезоне, и обе получились нерезультативными: в Магнитогорске команда Андрея Разина выиграла в основное время (2:1), в Тольятти – по буллитам (2:1 Б). Думаю, что и предстоящая игра не порадует голами, и ставлю на тотал меньше 4.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».