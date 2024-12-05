«Филадельфия» — «Флорида»: во сколько начало матча НХЛ, забьёт ли Мичков, прогнозы

6 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сойдутся «Филадельфия Флайерз» и «Флорида Пантерз». Встреча пройдёт на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.11, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Филадельфии» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.05 (около 32% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.40 (22%).

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Филадельфии получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.58. Если обе команды забьют в первом периоде, сыграет коэффициент 2.40 (в районе 42% вероятности). Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.00.

Начало сезона «Филадельфия» провалила, однако Джон Торторелла выправил ситуацию. Команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от лидеров пока ещё велико, но, если не сбавлять ход, можно будет побороться за уайлд-кард.

Проиграно только 4 из 12 последних матчей, причём две неудачи состоялись в серии буллитов. Намного лучше «Филадельфия» стала действовать в обороне. Уменьшилась нагрузка на голкиперов. Чувствуя вменяемую поддержку партнёров, Алексей Колосов и Иван Федотов здорово прибавили.

Не перестаёт радовать Матвей Мичков. Недопонимания с Тортореллой сходят на нет. В последнем матче с «Сент-Луисом» россиянин отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в овертайме. Он стал шестым новичком в истории НХЛ, забившим не менее трёх голов в дополнительное время за одну регулярку.

На последнем отрезке сезона у «Пантерз» многое не получается. Восстановились от травм и набрали форму лидеры, но что-то всё равно не так. Выиграны всего лишь 4 из 11 матчей. Три подряд победы внушили уверенность, что чемпион начал приходить в себя, однако последовало поражение от «Питтсбурга» (4:5 ОТ).