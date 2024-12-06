«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 2.42.

«Сан-Хосе» способен доставить «Лайтнинг» серьёзные неприятности. «Шаркс» весьма неплохо выступают на выезде. В основное время проиграны только 7 из 15 матчей, а на днях был даже побеждён лидирующий на Востоке «Вашингтон» (2:1 ОТ). Это точно один из аутсайдеров лиги?

На самом деле — да, задачи побеждать и биться за плей-офф тут нет. Просто «Сан-Хосе» проводит шикарный отрезок. Выиграны четыре из пяти последних матчей. Плюс обидное поражение от «Оттавы» (3:4). Напоминает о себе Клим Костин. За этот небольшой период он набрал четыре очка — забил гол и отдал три результативные передачи.

Надо отметить, что у «Шаркс» стало значительно больше порядка в защите. Плюс, вероятно, отсутствие Кучерова. Судя по всему, встрече между «Тампа-Бэй» и «Сан-Хосе» не суждено быть результативной. Возьмём ТМ 5.5 шайбы. Ждём высший пилотаж от Андрея Василевского. Видимо, это будет далеко не самый бодрый хоккей.