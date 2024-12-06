«Филадельфия» — «Флорида»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч НХЛ «Филадельфия» — «Флорида».

Ставка: итоговая победа «Филадельфии» за 2.27.

Начало сезона «Филадельфия» провалила, однако Джон Торторелла выправил ситуацию. Команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от лидеров пока ещё велико, но, если не сбавлять ход, можно будет побороться за уайлд-кард.

На последнем отрезке сезона у «Пантерз» многое не получается. Восстановились от травм и набрали форму лидеры, но что-то всё равно не так. Выиграно всего лишь 4 из 11 матчей. Три подряд победы внушили уверенность, что чемпион начал приходить в себя, однако последовало поражение от «Питтсбурга» (4:5 ОТ).

На результате встречи с «Пингвинз» отразился внезапный отъезд Сергея Бобровского. Повод радостный — рождение ребёнка, но «Флориде» от этого не легче. Сменщик российского голкипера Спенсер Найт молод и нестабилен. В матче с «Питтсбургом» 23-летний американец совершил только 11 сейвов, пропустив пять шайб.

Команда чувствует неуверенность за спиной. Пропущенные простые шайбы демотивируют. Особенно на выезде. Ведь «Флайерз» выиграли четыре из шести последних очных встреч, при этом одно из поражений потерпели в серии буллитов.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится итоговая победа хозяев. У «Пантерз» отличный состав, но без основного голкипера набрать очки в Филадельфии вряд ли получится. Соперник набрал отличный ход.