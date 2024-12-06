Названы шансы «ПСЖ» победить «Осер» в чемпионате Франции

В пятницу, 6 декабря, на стадионе «Аббе Дешам» в городе Осер состоится матч 14-го тура французской Лиги 1 «Осер» — «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 69% вероятности.

Победа «Осера» оценивается коэффициентом 7.20 — около 13% вероятности. Ничейный исход более вероятен, но коэффициент тоже высокий — 5.30 (18%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.