«Осер» — «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу Лиги 1 «Осер» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» не проиграет + обе забьют за 1.93.

«Осер» — далеко не мальчик для битья. Достаточно будет сказать, что он располагается всего в одном очке от еврокубковой зоны.

При этом результаты у «Осера» соответствующие. Лишь в последнем туре чемпионата Франции клуб прервал беспроигрышную серию, тянущуюся аж с 8-го тура. Здесь же стоит отметить его умение играть с сильными оппонентами. Результативная ничья с «Лионом» (2:2), а также внушительные победы над «Марселем» (3:1) и «Ренном» (4:0) — тому подтверждение.

С учётом нестабильной игры «ПСЖ» при оборонительных действиях в последних матчах есть все основания предполагать как минимум гол со стороны футболистов «Осера». Тем более что он будет играть на своём поле. Вместе с тем это далеко не «Бавария», чтобы отнять у парижан очки. Особенно когда тем необходимо исправляться за неудачи.