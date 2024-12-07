«Спартак» — «Пари НН»: букмекеры назвали самый вероятный счёт

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В субботу, 7 декабря, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом «Спартак». Сделать ставку на победу московского клуба предлагается с коэффициентом 1.23, что составляет около 80% вероятности.

Победа «Пари Нижний Новгород» оценивается коэффициентом 15.5 — это 6% вероятности. Ничейный исход можно найти за 6.80 (14%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.28.

Наиболее вероятный результат — победа «Спартака» 2:0 (5.60). На 3:0 в пользу красно-белых дают 6.70, на 1:0 в пользу «Спартака» — 7.00. Заключить пари на ничью 1:1 предлагается за 11.0.