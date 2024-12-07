Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Пари Нижний Новгород»: прогноз «Чемпионата»

«Спартак» — «Пари Нижний Новгород»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-2) за 2.12.

Материалы по теме
Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король всё понял
Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король всё понял

Благодаря внушительной победной серии подопечные Деяна Станковича забрались на третью строчку. Перед 18-м туром у них 34 очка, а отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего пять очков. С учётом того, с какой частотой лидеры оступаются, есть все шансы включиться в чемпионскую гонку.

«Спартак» не так давно играл с «Пари НН». Важнее, конечно, что сумел победить. Прямо сейчас нижегородский клуб находится на стыке зоны переходных матчей и безопасной зоны. Конкуренция здесь, в нижней части таблицы, очень высокая. Плотность соответствующая. Так что мотивация набрать хоть какие-то очки должна быть запредельной.

Вместе с тем назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера не принесло особого практического эффекта. Разница в игре заметна, в результатах — не особо. Нижегородцы провели шесть игр в РПЛ, добыли всего одну победу и уступили три раза. При этом на прошлых выходных они гостили у «Ростова» Валерия Карпина и получили в свои ворота четыре мяча, а ответить так ничем не смогли.

Более того, «Пари НН» проиграл две последние выездные встречи в чемпионате России с общим счётом 1:7. Если учитывать, что «Спартак» завершает этот год матчем на своём поле и в последних играх забивает охотно и много, есть все основания ожидать его достаточно крупную победу. Плюс пока у Манфреда Угальде прёт, почему бы этим не воспользоваться?

Материалы по теме
Волков и Евлоев идут за победами! Чего ждать от UFC 310
Волков и Евлоев идут за победами! Чего ждать от UFC 310
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android