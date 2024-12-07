«Спартак» — «Пари Нижний Новгород»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-2) за 2.12.

Благодаря внушительной победной серии подопечные Деяна Станковича забрались на третью строчку. Перед 18-м туром у них 34 очка, а отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего пять очков. С учётом того, с какой частотой лидеры оступаются, есть все шансы включиться в чемпионскую гонку.

«Спартак» не так давно играл с «Пари НН». Важнее, конечно, что сумел победить. Прямо сейчас нижегородский клуб находится на стыке зоны переходных матчей и безопасной зоны. Конкуренция здесь, в нижней части таблицы, очень высокая. Плотность соответствующая. Так что мотивация набрать хоть какие-то очки должна быть запредельной.

Вместе с тем назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера не принесло особого практического эффекта. Разница в игре заметна, в результатах — не особо. Нижегородцы провели шесть игр в РПЛ, добыли всего одну победу и уступили три раза. При этом на прошлых выходных они гостили у «Ростова» Валерия Карпина и получили в свои ворота четыре мяча, а ответить так ничем не смогли.

Более того, «Пари НН» проиграл две последние выездные встречи в чемпионате России с общим счётом 1:7. Если учитывать, что «Спартак» завершает этот год матчем на своём поле и в последних играх забивает охотно и много, есть все основания ожидать его достаточно крупную победу. Плюс пока у Манфреда Угальде прёт, почему бы этим не воспользоваться?