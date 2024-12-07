«Торонто» — «Вашингтон»: прогноз на матч 7 декабря

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Вашингтон».

Ставка: «Торонто» победит за 2.11.

«Торонто» наверстал упущенное в начале сезона. Поднялся на первую строчку в таблице Атлантического дивизиона. Календарь был далеко не самый лёгкий. Несмотря на это, «Мэйпл Лифс» проиграли всего лишь 2 из 12 последних встреч, причем восемь побед одержали в основное время.

Подопечные Спенсера Карбери занимают первое место в таблице Столичного дивизиона. Они уступили только в трёх из последних 10 игр. Шесть из побед одержали по итогам 60 минут.

Хотя, разумеется, настораживают последние выступления «столичных». Первый тревожный звонок прозвенел в матче с с «Тампа-Бэй» (5:4). Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен при счёте 3:3 отправил шайбу в свои ворота. После этого было пропущено четыре гола от хилых «Айлендерс» (5:4 ОТ), пять — от «Нью-Джерси» (6:5), а затем вообще случилось поражение от аутсайдера — «Сан-Хосе» (1:2 ОТ).

Вратари «Кэпиталз» много выручали до этого. Судя по всему, они «наелись». Хорошо, что у «Вашингтона» всё прекрасно с результативностью. Первым в сезоне преодолел отметку в 100 заброшенных шайб. Радует вызванный из АХЛ Иван Мирошниченко. В шести матчах он набрал четыре очка.

На последнем отрезке сезона эмоции «столичных» начали угасать. Меньше порядка в обороне, реже спасают вратари. У «Торонто» больше запаса энергии. Кроме того, канадский клуб выиграл все пять последних очных встреч (четыре — в основное время). Предлагаем проверить лобовую победу «Мэйпл Лифс». Дома они уступили в этом сезоне только трижды.