Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Вашингтона» набрать очки в шестом матче подряд

Названы шансы «Вашингтона» набрать очки в шестом матче подряд
Аудио-версия:
Комментарии

7 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сойдутся «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча пройдёт на льду «Скоушабэнк-Арены» в Торонто. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Материалы по теме
«Торонто» — «Вашингтон». Без Овечкина в Канаде ловить нечего
«Торонто» — «Вашингтон». Без Овечкина в Канаде ловить нечего

В пяти предыдущих матчах «Вашингтон» набрал девять очков из 10 возможных: четыре победы и поражение в овертайме от «Сан-Хосе» (1:2).

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Торонто» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.90 (около 35% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.30 (22%).

Если «Вашингтон» не проиграет в основное время, зайдёт коэффициент 1.72 (57%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Торонто» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.34, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.60.

Материалы по теме
«Аталанта» — «Милан». 6:1 в Кубке Италии? Не смешите Гасперини!
«Аталанта» — «Милан». 6:1 в Кубке Италии? Не смешите Гасперини!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android