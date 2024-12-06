Названы шансы «Вашингтона» набрать очки в шестом матче подряд

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7 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сойдутся «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча пройдёт на льду «Скоушабэнк-Арены» в Торонто. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

В пяти предыдущих матчах «Вашингтон» набрал девять очков из 10 возможных: четыре победы и поражение в овертайме от «Сан-Хосе» (1:2).

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Торонто» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.90 (около 35% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.30 (22%).

Если «Вашингтон» не проиграет в основное время, зайдёт коэффициент 1.72 (57%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Торонто» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.34, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.60.