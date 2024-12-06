«Северсталь» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Барыс».

Ставка: «Северсталь» победит за 1.51.

«В четырёх последних матчах у «Северстали» всего одна победа. Череповец дважды играл с «Ладой» и за 120 минут игрового времени жёлто-чёрные не забили ни разу. Нестабильные результаты и виляющая игра до сих пор не сильно сказывались на положении команды в турнирной таблице — на Западе «Северсталь» шестая с отрывом в четыре очка от девятого места.

«Барысу» для попадания в плей-офф нужно совершить какое-то чудо, потому что в последних матчах команда проигрывает так же часто, как и в начале сезона. Последняя победа датирована 20 ноября. Тогда команда Галыма Мамбеталиева дома обыграла «Металлург» (2:1). С тех пор — шесть поражений и одно очко в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ). В последних играх клуб из Казахстана проиграл «Спартаку» (2:4), ЦСКА (1:3) и «Металлургу» (0:2). Вроде бы ничего удивительного, но были и поражения прямым конкурентам с нулём заброшенных шайб — дома проиграли «Амуру» (0:3), а в гостях «Сибири» (0:2).

Хабаровску осталось всего три очка для того, чтобы отправить «Барыс» на последнюю строчку на Востоке. И есть ощущение, что это случится.

Дома «Северсталь» обязана обыгрывать «Барыс», если команда Андрея Козырева не хочет оказаться за пределами плей-офф и уступить место набирающему ход «Торпедо», — цитирует Гучека «Ставка ТВ».