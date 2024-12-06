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«Амур» — «Динамо» Минск: прогноз Романа Габдрафикова с коэффициентом 4.20

«Амур» — «Динамо» Минск: прогноз Романа Габдрафикова с коэффициентом 4.20
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Динамо» Минск.

Ставка: «Динамо» победит + тотал больше 5.5 гола с коэффициентом 4.20.

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«Минчане заканчивают свой выезд. Он сложный, ведь он проходит по маршруту Новосибирск — Владивосток — Хабаровск. У «Сибири» выиграли в голевой перестрелке (4:5), во Владивостоке безвольно уступили (3:0). И вот третий матч. По моим наблюдениям, минское «Динамо» крайне нестабильно. Это понимают многие. Однако я также замечаю, что после плохих игр частенько следует хорошая. И в этом случае предпосылки к хорошему матчу есть.

Во-первых, давайте честно, «Амур» не случайно на последнем месте в чемпионате. С ними можно играть и можно побеждать. Во-вторых, фактор того, что скоро наступит отдых и передышка. Нужно собрать все силы и отдать их ради победы. Подарить всем хорошее настроение, получить выходные и просто возвращаться домой, лететь в самолёте и чувствовать себя удовлетворённо. Мне думается, что такие вещи могут заставить минчан подняться из окопов и выдать суперматч.

Я считаю, что матч будет весёлым. Выбираю победу «Динамо» в основное время и плюсом ещё беру общий тотал голов больше 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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