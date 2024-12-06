«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на матч в Уфе

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь».

Ставка: «Салават Юлаев» победит за 1.82.

«Успех «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне можно назвать неожиданным. Уфимцам явно не хватает глубины в нападении и атакующего защитника, но главный тренер команды Виктор Козлов выжимает максимум из того, что у него есть. Большую роль в успехе «Салавата» играют иностранцы: Джош Ливо входит в пятёрку лучших бомбардиров регулярного чемпионата, несильно от него отстают Александр Хмелевский и Шелдон Ремпал. Также стоит отметить вратаря Александра Самонова: в четырёх последних встречах он пропустил всего две шайбы в сумме. Разумеется, во всех этих матчах «Салават» праздновал победу.

Дела «Сибири» намного печальнее: новосибирцы разбавили полосу неудач победами над «Сочи» (4:2) и «Барысом» (2:0), но всего в девяти последних матчах проиграли семь раз. Не хватило совсем немного команде Вадима Епанчинцева и в матче с минским «Динамо» (4:5): новосибирцы несколько раз вплотную приближались к сопернику, но сравнять счёт так и не смогли.

В этом сезоне команды сыграли в Новосибирске в начале ноября равный матч, который завершился победой гостей по буллитам. Не вижу причин, которые сейчас могут помешать уфимцам продолжить свою победную серию, так что ставлю на их победу в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».