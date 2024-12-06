Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на матч в Уфе

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на матч в Уфе
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь».

Ставка: «Салават Юлаев» победит за 1.82.

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 9.69: «ПСЖ» опять за своё, «Милан» пока не готов
Экспресс с коэффициентом 9.69: «ПСЖ» опять за своё, «Милан» пока не готов

«Успех «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне можно назвать неожиданным. Уфимцам явно не хватает глубины в нападении и атакующего защитника, но главный тренер команды Виктор Козлов выжимает максимум из того, что у него есть. Большую роль в успехе «Салавата» играют иностранцы: Джош Ливо входит в пятёрку лучших бомбардиров регулярного чемпионата, несильно от него отстают Александр Хмелевский и Шелдон Ремпал. Также стоит отметить вратаря Александра Самонова: в четырёх последних встречах он пропустил всего две шайбы в сумме. Разумеется, во всех этих матчах «Салават» праздновал победу.

Дела «Сибири» намного печальнее: новосибирцы разбавили полосу неудач победами над «Сочи» (4:2) и «Барысом» (2:0), но всего в девяти последних матчах проиграли семь раз. Не хватило совсем немного команде Вадима Епанчинцева и в матче с минским «Динамо» (4:5): новосибирцы несколько раз вплотную приближались к сопернику, но сравнять счёт так и не смогли.

В этом сезоне команды сыграли в Новосибирске в начале ноября равный матч, который завершился победой гостей по буллитам. Не вижу причин, которые сейчас могут помешать уфимцам продолжить свою победную серию, так что ставлю на их победу в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Интер» — «Парма». Покой им только снится
«Интер» — «Парма». Покой им только снится
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android