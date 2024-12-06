«Куньлунь» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Сочи».

Ставка: тотал больше 6 голов за 2.20.

«Куньлунь» в последнее время выглядел неплохо и в какой-то момент выдал победную серию из четырёх матчей подряд. Но на стыке ноября и декабря проскочили три поражения подряд, в которых удалось набрать лишь одно очко. Причём на выезде выиграли у всех: у «Автомобилиста», «Трактора» и «Нефтехимика», а дома, наоборот, проиграли: тому же «Нефтехимику», «Ладе» и московскому «Динамо». Команда из Мытищ по-прежнему остаётся для меня тяжело предсказуемой.

У «Сочи» дела ещё хуже. Четыре поражения подряд. Шесть поражений в семи последних матчах. За ноябрь и декабрь в сумме команда Сергея Зубова провела 13 матчей, в которых одержала всего четыре победы. Из девяти оставшихся поражений всего лишь раз удалось забраться в дополнительное время. То есть на отрезке, где можно было набрать 26 очков, южане набрали только девять. Не случайно, что именно «Сочи» замыкает таблицу в Западной конференции, отставая от «Куньлуня» на два очка. Правда в запасе есть ещё две игры.

Как я уже сказал, мне здесь сложно определиться с выбором. Однако мне думается, что близость предстоящей паузы должна одурманивать и заставлять команды играть чуть более весело, чем обычно. Поэтому я жду результативной игры. Общий тотал голов в матче будет больше 6», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».