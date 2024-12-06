«Лилль» — «Брест»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата Франции

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «Лилль» — «Брест».

Ставка: «Лилль» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.52.

«Лилль» после скомканного старта стал стабильнее, очки команда с северо-запада Франции набирает и в лидирующей группе держится. Последнее поражение в чемпионате было аж в середине сентября, правда, и ничейных результатов хватает.

«Брест» прервал серию неудач, переиграв «Страсбург». Яркий первый тайм, но нервный второй, и всё же команда Эрика Роа довела дело до победы — 3:1. Благодаря этому успеху бретонцы чуть выправили своё положение, хотя 11-е место после 13 туров, с отрывом от зоны лиги чемпионов в 10 очков, — это не то, на что рассчитывали поклонники «Бреста» после яркого прошлого сезона. В главном турнире Старого Света, несмотря на разгромное поражение от «Барселоны» 0:3, дела идут неплохо. 11-е место, 10 очков и неплохие перспективы квалифицироваться в евровесну.

Если в Лиге чемпионов команды соседствуют в турнирной таблице, то в Лиге 1 между ними восемь очков, и потому нет ничего удивительного, что «Лилль» явный фаворит в предстоящей встрече. «Доги» забивают в восьми матчах подряд, «Брест» в семи из девяти последних игр также и забивал минимум один. Да и обороны обеих команд далеки от идеала, особенно бретонцев», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».