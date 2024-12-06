«Спартак» — «Пари Нижний Новгород»: коэффициенты букмекеров на матч

В субботу, 7 декабря, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом «Спартак». Сделать ставку на победу московского клуба предлагается с коэффициентом 1.23, что составляет около 80% вероятности.

Победа «Пари Нижний Новгород» оценивается коэффициентом 15.5 — это 6% вероятности. Ничейный исход можно найти за 6.80 (14%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Москве. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.28.