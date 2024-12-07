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Названы шансы «Ростова» выиграть четвёртый матч РПЛ подряд

Названы шансы «Ростова» выиграть четвёртый матч РПЛ подряд
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7 декабря состоится игра 18-го тура РПЛ, в которой «Ростов» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток на стадионе «Ростов Арена» прозвучит в 16:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах называют фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно равно 53% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 4.60 — в районе 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 26%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ростов» — «Крылья Советов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

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