«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.20.

С приближением паузы «Ростов» собрался с мыслями и выдал шикарный отрезок. Три победы кряду в РПЛ, в Кубке прошли «Спартак». Девять голов за три предыдущих тура! Впрочем, в 25 встречах сезона жёлто-синие пропустили 35 мячей (в среднем почти 1,5 гола).

У «Крыльев» с обороной тоже полно проблем. Результаты в Кубке России во внимание не берём. Там Игорь Осинькин постоянно экспериментировал, давал шанс молодёжи. За 17 туров РПЛ самарцы пропустили 26 мячей (это даже немного больше, чем 1,5 мяча в среднем за игру). Вероятно, «Ростов» и «Крылья Советов» подарят яркий и результативный футбол.

История очных встреч только за. В четырёх из пяти последних матчей забили обе команды и сыграл верх по голам. Проверим ОЗ + ТБ 2.5 мяча и в этот раз. В последнее время «Ростов» и «Крылья Советов» забивают много всем без разбора. Друг другу по два-три мяча легко могут отгрузить.