«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Владимира Плющева

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА.

Ставка: «Торпедо» победит за 2.75.

«Нижегородцы перед перерывом показывают «качельные» результаты. То громят в гостях сильный «Спартак», то в день рождения Ларионова по всем статьям уступают очень проблемной «Магнитке». Тем не менее фаворитом на победу с минимальной разницей выглядят именно они.

Торпедовцам удобны соперники, делающие ставку на чистый прагматизм и атлетизм. Шайба-то ходит быстрее, а превосходство во владении и нацеленность на игру в пас становятся козырем волжан.

Вот и ЦСКА может подвести недостаточная технико-креативная обученность. Для валидольных побед над «Витязем» или даже над «Динамо» стиль команды Воробьёва подходит. Но забивает она крайне мало: больше двух за последние полмесяца забросили только явному аутсайдеру из Астаны. Ставил бы на хозяев и на умеренную результативность. В конце октября в Нижнем во встрече «Торпедо» и ЦСКА было заброшено четыре шайбы, сейчас тоже не будет больше пяти», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».