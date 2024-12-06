Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Владимира Плющева

«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Владимира Плющева
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА.

Ставка: «Торпедо» победит за 2.75.

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 9.69: «ПСЖ» опять за своё, «Милан» пока не готов
Экспресс с коэффициентом 9.69: «ПСЖ» опять за своё, «Милан» пока не готов

«Нижегородцы перед перерывом показывают «качельные» результаты. То громят в гостях сильный «Спартак», то в день рождения Ларионова по всем статьям уступают очень проблемной «Магнитке». Тем не менее фаворитом на победу с минимальной разницей выглядят именно они.

Торпедовцам удобны соперники, делающие ставку на чистый прагматизм и атлетизм. Шайба-то ходит быстрее, а превосходство во владении и нацеленность на игру в пас становятся козырем волжан.

Вот и ЦСКА может подвести недостаточная технико-креативная обученность. Для валидольных побед над «Витязем» или даже над «Динамо» стиль команды Воробьёва подходит. Но забивает она крайне мало: больше двух за последние полмесяца забросили только явному аутсайдеру из Астаны. Ставил бы на хозяев и на умеренную результативность. В конце октября в Нижнем во встрече «Торпедо» и ЦСКА было заброшено четыре шайбы, сейчас тоже не будет больше пяти», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Аталанта» — «Милан». 6:1 в Кубке Италии? Не смешите Гасперини!
«Аталанта» — «Милан». 6:1 в Кубке Италии? Не смешите Гасперини!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android