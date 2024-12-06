«Аталанта» — «Милан»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 11.0

Легендарный игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч «Аталанта» — «Милан».

Ставка: точный счёт 2:2 за 11.0.

«Аталанта» действительно намного лучше проводит сезон. Сейчас её серия побед во всех турнирах насчитывает восемь игр. Последнее же поражение у бергамасков было аж в конце сентября. С тех пор команда Гасперини пару раз сыграла вничью — остальные были победы. «Милан» такой стабильностью похвастаться не может — недавно он сыграл дважды вничью с совершенно разными соперниками, «Ювентусом» (0:0) и «Кальяри» (3:3). Также не так давно подопечные Фонсеки уступили «Наполи» в Серии А — 0:2.

Усложняет ситуацию для «Милана» и Кубок Италии. Дело в том, что «Аталанта» из него давно вылетела, так что все силы она концентрирует на Серии А и Лиге чемпионов. А вот «Милан» ещё играет в Кубке, на неделе он проводил встречу с «Сассуоло», в которой разгромил соперника 6:1. В общем, физическое состояние у миланцев сейчас будет не лучшим.

«Аталанта» сейчас действительно выглядит лучше, почти только выигрывает. «Милану» тяжело тут будет очки набрать. Но я всё-таки рискну и поверю в ничью. Думаю, излишняя самоуверенность бергамасков может сыграть с ними плохую шутку. Миланцы выйдут на поле в статусе второго номера и так зацепят очко. Ставлю на точный счёт 2:2», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».