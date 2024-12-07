Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Акрон»: прогноз на матч чемпионата России

«Зенит» — «Акрон»: прогноз на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Акрон».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 2.02.

Материалы по теме
«Спартак» — «Пари НН». Угальде напугает «Зенит» и «Краснодар»
«Спартак» — «Пари НН». Угальде напугает «Зенит» и «Краснодар»

С «Акроном» подопечные Сергея Семака встречались уже три раза в этом сезоне. Результаты, конечно, в основном плачевные для тольяттинской команды. Особенно два последних, когда тольяттинцы получили болезненные поражения со счётом 1:5 и 0:5. Ещё было поражение в Кубке России по пенальти, но сине-бело-голубые выставили далёкий от оптимального состав.

«Зенит» наверняка захочет уйти на зимний перерыв лидером чемпионата России. Плюс надо исправляться перед болельщиками за последнее домашнее поражение. «Акрон», конечно, может упереться, однако против статистики пойти будет сложно. Дело в том, что тольяттинский клуб больше всех в лиге пропускает и допускает больше всего ударов по своим воротам.

У Сергея Семака в составе столько мастеровитых футболистов, что не должно составить труда реализовать большинство из представившихся моментов. Возможно, гости забьют один мяч в ответ, если учитывать их зубастую атаку. И всё же, скорее всего, здесь будет разгром. Что-то вроде 3:0 или 4:1. В общем, проверяем фору.

Материалы по теме
«Ростов» — «Крылья Советов». Валерий Карпин сильнее скуки
«Ростов» — «Крылья Советов». Валерий Карпин сильнее скуки
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android