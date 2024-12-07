«Зенит» — «Акрон»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Акрон».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 2.02.

С «Акроном» подопечные Сергея Семака встречались уже три раза в этом сезоне. Результаты, конечно, в основном плачевные для тольяттинской команды. Особенно два последних, когда тольяттинцы получили болезненные поражения со счётом 1:5 и 0:5. Ещё было поражение в Кубке России по пенальти, но сине-бело-голубые выставили далёкий от оптимального состав.

«Зенит» наверняка захочет уйти на зимний перерыв лидером чемпионата России. Плюс надо исправляться перед болельщиками за последнее домашнее поражение. «Акрон», конечно, может упереться, однако против статистики пойти будет сложно. Дело в том, что тольяттинский клуб больше всех в лиге пропускает и допускает больше всего ударов по своим воротам.

У Сергея Семака в составе столько мастеровитых футболистов, что не должно составить труда реализовать большинство из представившихся моментов. Возможно, гости забьют один мяч в ответ, если учитывать их зубастую атаку. И всё же, скорее всего, здесь будет разгром. Что-то вроде 3:0 или 4:1. В общем, проверяем фору.