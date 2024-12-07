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Определены шансы «Зенита» уйти на зимний перерыв лидером РПЛ

Определены шансы «Зенита» уйти на зимний перерыв лидером РПЛ
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В субботу, 7 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Акрон». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

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«Зенит» занимает первое место в РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко. В случае победы сине-бело-голубые гарантированно уйдут на зимнюю паузу лидером.

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом «Зенит». Сделать ставку на победу петербургского клуба предлагается с коэффициентом 1.24, что даже приблизительно переваливает за 80% вероятности. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 12.00 — около 8% вероятности. Ничейный исход можно найти за 7.40 (13%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Санкт-Петербурге. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

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