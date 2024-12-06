«Аталанта» — «Милан»: получи фрибеты от БЕТСИТИ в «Новогодней миссии»!

6 декабря в рамках чемпионата Италии «Аталанта» примет «Милан». Матч 15-го тура пройдёт в Бергамо и стартует в 22:45 мск. Всем клиентам БЕТСИТИ доступно участие в розыгрыше 25 000 000 рублей в «Новогодней миссии», где вас ждут квесты, ставки и бонусы.

Обыграть «Аталанту» в Бергамо — сложная задача для любого соперника. Дело в том, что на своём поле коллектив Джан Пьеро Гасперини крайне силён. В текущем сезоне бергамаски проиграли всего один матч дома. Полный порядок у хозяев и с результативностью. В чемпионате Италии они забивают минимум один гол на своём стадионе уже на протяжении 15 матчей подряд.

Статистика миланцев в гостях не может радовать их болельщиков. В текущем сезоне с учётом всех турниров на выезде коллектив Паулу Фонсеки четыре раза победил, дважды сыграл вничью и трижды проиграл. В двух последних розыгрышах Серии А «россонери» не смогли увезти победу из Бергамо. Однако повод для оптимизма всё-таки имеется. «Милан» уже четыре встречи кряду не проигрывает на чужом поле.

По сообщениям СМИ, Аталанта» в скором будущем может потерять Эдерсона Силву. На 25-летнего хавбека претендует «Манчестер Сити», который ищет замену травмированному обладателю «Золотого мяча» Родри. Другой гранд АПЛ претендует на Тейани Рейндерса. Футболистом «Милана» активно интересуется лондонский «Арсенал.

«Аталанта» идёт в лидирующей группе итальянского первенства, но уступает «Наполи». «Милан» ведёт борьбу за попадание в еврокубки и пока расположился на промежуточном седьмом месте.

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