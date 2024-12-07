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«Жирона» — «Реал» Мадрид: названы шансы «Королевского клуба» на победу

«Жирона» — «Реал» Мадрид: названы шансы «Королевского клуба» на победу
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В субботу, 7 декабря, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 4.90 — это около 20% вероятности. Ничейный исход более вероятен, но коэффициент всё равно высокий — 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол в Жироне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

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