«Жирона» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Жирона» — «Реал».

Ставка: «Реал» победит за 1.75.

Сначала могло показаться, что «Жирона» снова набирает обороты. В последних четырёх турах чемпионата Испании у неё три победы и одна ничья. Вот только все эти достижения чередуются с неудачами в других турнирах. Подопечные Мичела Санчеса проиграли в двух прошлых турах в Лиге чемпионов: 0:4 нидерландскому ПСВ и 0:1 — австрийскому «Штурму». А накануне случилось поражение от скромного «Логроньеса» в Кубке Испании.

С другой стороны, мадридский «Реал» сам грешит нестабильностью. Разгромы «Осасуны» (4:0) и «Леганеса» (3:0) вместе с сухой победой над «Хетафе» (2:0) впечатляют и подтверждают класс, но по поражениям от «Ливерпуля» (0:2) в Лиге чемпионов и от «Атлетика» из Бильбао (1:2) в чемпионате Испании есть вопросы. Хотя Карло Анчелотти ссылается на непростые поля, итог — по делу.

Нестабильность лишила «сливочных» шанса воспользоваться осечкой конкурента по Ла Лиге. «Барселона» по-прежнему возглавляет таблицу, хотя до недавнего времени шла на серии из трёх игр без побед. Перед 16-м туром мадридская команда отстаёт от каталонцев на четыре очка. Единственный плюс — есть матч в запасе, а потому всё ещё можно переиграть в свою пользу.

Во встрече с «Жироной» у футболистов «Реала» не должно возникнуть особенных проблем. С учётом улучшения формы жиронцев на внутренней арене, можно ожидать от них забитого мяча. Однако мадридцы будут покрепче и поувереннее в целом. Плюс история встреч на их стороне. В двух прошлых случаях были победы со счётом 3:0 и 4:0. Скорее всего, выиграют и теперь.