«Ювентус» — «Болонья»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру Серии А «Ювентус» — «Болонья».

Ставка: «Ювентус» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.88.

«Болонья», как ни странно, не утратила заложенного Моттой фундамента. Сохранила организованность в защите и характер. Красно-синим по силам побороться за путёвку в еврокубки. Они занимают восьмую строчку в таблице. Отставание от «Юве» — пять очков.

На последнем отрезке «Болонья» смотрится бодро — выиграны четыре из пяти встреч Серии А. Практически все победы — над аутсайдерами, но это не столь важно. На эмоциональном состоянии хорошие результаты сказываются положительно. Команда подходит к встрече с бывшим тренером в приподнятом расположении духа.

Мотта занёс в основу игры «Ювентуса» и «Болоньи» слаженную игру в обороне. Туринцы в 14 встречах чемпионата Италии пропустили всего лишь восемь мячей — меньше всех. Крайне маловероятно, что матч подарит изобилие голов. Результативность у обоих клубов невысокая.

Всё же «Ювентус» — фаворит. У него больше ресурсов и чуть лучше результаты. В то же время «Болонья» определённо способна зацепиться за ничью. Для этого достаточно внимательно сыграть в защите. Предлагаем проверить 1Х + ТМ 2.5 мяча. Нападение — это то, что Тьяго Мотте ещё улучшать и улучшать. Одним трансфером эту проблему не решить. Нужен комплексный подход. И, конечно, время.