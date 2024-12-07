«Монако» — «Тулуза»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Тулуза».

Ставка: обе забьют за 1.73.

С «Монако» что-то случилось. До середины октября у команды была успешная серия как на внутренней арене, так и в еврокубках. На внутренней арене даже лидировала какое-то время! Однако ноябрьско-декабрьский отрезок в актив явно не пойдёт. С 1 ноября по сей день она успела провести шесть матчей, добыла всего три победы и потерпела три поражения.

И если на неудачную игру с «Анже» (0:1) можно было закрыть глаза, то последние две вызывают вопросы. Проигрыш «Бенфике» (2:3) отбросил команду на восьмую строчку в Лиге чемпионов, а проигрыш «Марселю» (1:2) — на третью в Лиге 1. Теперь монегаски отстают от лидеров на пять и семь очков соответственно. И не факт, что получится быстро вернуться к победам.

Дело в том, что «Тулуза» выглядит неплохо. Да, располагается в середине турнирной таблицы в чемпионате Франции, зато не распыляется на другие турниры и выдаёт в последнее время неплохие результаты. На отрезке из пяти последних матчей потерпела всего одно поражение — на выезде от лидирующего «ПСЖ» со счётом 0:3. Болезненно, но некритично.

В остальных четырёх случаях — четыре победы с общим счётом 8:0. Причём соперники были не самые слабые, а те, кто обычно кусается. То есть на уровне не только атака, но и оборона. Конечно, футболисты «Монако» могут справиться с любой обороной. Даже Александр Головин забивает во второй встрече кряду. Однако собственная защита у них заметно хромает.

В предстоящем матче ждём голы в обе стороны. Причём совсем не факт, что победу одержит «Монако». Во-первых, забивали обе стороны в четырёх прошлых встречах монегасков в разных турнирах. Во-вторых, эта же ставка заходила в трёх последних очных матчах «Монако» и «Тулузы». В-третьих, «Тулуза» выиграла две предыдущие выездные встречи на «Луи II».