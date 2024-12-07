«Зенит» — «Акрон»: прогноз Константина Генича

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» – «Акрон».

Ставка: «Зенит» победит в первом тайме с форой (-1) за 2.20.

«Сейчас, после осечки в матче с «Крыльями», я сомневаюсь, что «Зенит» второй раз подряд наступит на те же грабли. Может быть, какие-то корректировочки по составу Семак сделает. «Акрон», как мы уже неоднократно отмечали, практически всем командам, которые выше в турнирной таблице, проигрывает, за исключением «Ростова». Всех, кто позади, «Акрон» обыгрывает, как бы он ни выстраивался. Там схема может быть с тремя центральными защитниками, или в пятёрку будет садиться кто-то из фланговых игроков.

Но «Зенит» просто сильнее, «Зенит» мощнее. И вот желание быстрее реабилитироваться за поражение с «Крыльями» заставит «Зенит» с первых минут в первом тайме играть максимально агрессивно.

Думаю, что «Зенит» выиграет первый тайм, но сама победа в первом тайме оценивается достаточно скромно. Я попробую взять победу «Зенита» в первом тайме с форой (-1) за коэффициент 2.2. Либо можно рассмотреть вариант — «индивидуальный тотал «Зенита» в первом тайме больше 1.5» за хороший коэффициент выше двойки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».