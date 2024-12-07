«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» – «Крылья Советов».

Ставка: «Ростов» забьёт больше 1.5 гола за 1.85.

«Вроде бы все хоронили «Крылья» после заявления губернатора Самарской области, но они в последних двух матчах показывают, что в команде есть дух, есть характер, есть сплочённость. Две победы подряд «Крылья» одержали — над «Ахматом» и очень неожиданную над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Но это никак не упрощает ситуацию в турнирной таблице для самарской команды. Есть определённые вопросы, есть проблемы. «Крылья» сейчас 10-е с 18 очками.

«Ростов» — седьмой, у него 23 очка. И у ростовчан три победы подряд в чемпионате. «Ростов» играет дома, играет всегда в атаку. Чуть упростили игру – перестали выходить из обороны через вратаря короткими или средними передачами. Стали играть подлиннее. Хорошо борется Комличенко, здорово выходит на замену Голенков, который играл за «Крылья» и уже забивал им. Здесь может сработать «правило бывших».

«Ростов» сейчас выглядит убедительно, но и «Крылья» — команда, которая вполне может ростовчан одолеть. Но, мне кажется, фактор своего поля, хорошее функциональное состояние, качественное внутреннее состояние хозяевам поможет. Верю в голы «Ростова». У «Крыльев» оборона не очень надёжная, многое сопернику позволяет. «Зенит» там под 30 ударов нанёс, и только Песьяков блестяще сыграл. Здесь тоже «правило бывших» может сработать: Песьяков играет против бывшей команды. Но верю, что атака «Ростова» его огорчит, причём минимум два раза», — приводит слова Генича «РБ Спорт».