«Спартак» — «Пари НН»: прогноз Павла Яковлева на матч РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев дал прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: гол «Спартака» в каждом тайме за 1.79.

«Спартак» находится в потрясающей форме, команда выиграла пять матчей подряд в чемпионате и последние две встречи с достаточно серьёзными соперниками – «Локомотив» был обыгран дома 5:2 и «Краснодар» 3:0 на выезде. Атакующая линия «Спартака» находится в сумасшедшей форме, потрясающие голы забивает Угальде.

Что касается «Пари НН», последний тур для них сложился не совсем удачно – поражение в «Ростове» 0:4, но на этом беды не закончились. Команда лишилась одного из самых главных игроков в атаке – Босельи. Поэтому для «Пари НН» эта встреча будет очень тяжёлой.

Для меня тут очевидный фаворит — «Спартак». Поэтому мой прогноз – «Спартак» забьёт в каждом тайме», — цитирует Яковлева «РБ Спорт».