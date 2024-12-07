«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» + обе забьют за 3.05.

«В предстоящем матче фаворитом однозначно считается «Ливерпуль», который под руководством нидерландского тренера Арне Слота великолепно проводит первую треть чемпионата. Сейчас Слот может похвастаться лучшим показателем PPG (среднее количество очков, которое команда набрала в матчах АПЛ), чем любой другой менеджер в истории «Ливерпуля» — 2,75.

Для сравнения: в первых 14 играх АПЛ «Ливерпуль», ведомый Юргеном Клоппом (октябрь 2015-го—январь 2016-го), набирал за матч в среднем 1,36 очка. Впечатляет и тот факт, что «Ливерпуль» Арне Слота в среднем набирает 2,5 очка за игру в матчах с командами из топ–6 АПЛ, что является лучшим показателем, чем у любой другой команды.

Без сомнения, игроки «Эвертона» сделают всё возможное, чтобы достойно проститься с «Гудисоном» в мерсисайдском дерби, но логично сделать комбинированную ставку — П1 + обе забьют», — цитирует Елагина «Ставка ТВ».