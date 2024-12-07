«Бавария» — «Хайденхайм»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата Германии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Бавария» — «Хайденхайм».

Ставка: победа «Баварии» + тотал больше 3.5 мяча за 1.77.

«Бавария» продолжает единолично лидировать в немецкой Бундеслиге, даже несмотря на осечку в минувшие выходные. В главном по статусу матче Германии мюнхенцы играли в Дортмунде, встреча завершилась 1:1, но куда важнее, что Компани потерял Гарри Кейна, выбывшего из-за травмы на пару недель. Без своего главного нападающего «Бавария» посреди недели ещё и вылетела из Кубка Германии, проиграв «Байеру» 0:1, попутно лишившись Мануэля Нойера.

После потери своего ударного трио — Динкчи, Бесте и Кляйндинст — было понятно, что «Хайденхайм» ждёт непростой сезон. Франк Шмидт поначалу справлялся, но в последние пару месяцев его команда угодила в пике. Лишь одна победа в восьми матчах, и та в Лиге конференций. В чемпионате пять поражений и ничья 0:0 с «Хоффенхаймом» — вот статистика последних туров для «Хайденхайма», поэтому вряд ли стоит удивляться 16-му месту команды Шмидта.

«Бавария» после вылета из Кубка Германии обязана исправляться перед своими болельщиками. Да, есть потери Кейна и Нойера, а ещё матч Лиги чемпионов на следующей неделе. Но соперник — «Хайденхайм», которому и самому предстоит еврокубковый матч после визита в Мюнхен», — цитирует Зигаева «Ставка ТВ».