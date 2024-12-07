«Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Боруссия» М — «Боруссия» Д.

Ставка: тотал больше, чем 3 гола, за 1.64.

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха в прошлом туре прервала свою серию из пяти матчей без поражений в чемпионате Германии. Гладбах гостил во Фрайбурге, Лукас Хёлер забил дважды, а ещё один мяч — на счету у Рицу Доана. Всё, на что хватило команду Херардо Сеоане, — дежурный гол Тима Кляйндинста. Сейчас «Боруссия» лишь 10-я, но от лигочемпионской зоны отставание всего четыре очка.

Дортмунд тоже за пределами зоны главного клубного турнира старого света, хотя мог быть и выше. В прошлом туре «Боруссия» принимала «Баварию», и гол Джейми Гиттенса в первом тайме долго был единственным в матче. Но мюнхенцы спаслись, даже несмотря на потерю своей главной ударной силы — Гарри Кейна. На 85-й минуте Джамал Мусиала с передачи Олисе сыпанул счёт и оставил Дортмунд за пределами лигочемпионовской зоны.

Сейчас обе команды не в лучшем состоянии, при этом обеим «Боруссиям» необходимо набирать очки, чтобы сильно не отставать от конкурентов. Последние матчи между командами получаются голевыми, и меньше трёх последний раз забивали больше трёх лет назад, но за это время многое изменилось. Поверим в обилие голов и сейчас», — цитирует Зигаева «Ставка ТВ».