Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

«Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Боруссия» М — «Боруссия» Д.

Ставка: тотал больше, чем 3 гола, за 1.64.

Материалы по теме
«Жирона» — «Реал». Мбаппе исправится за пенальти
«Жирона» — «Реал». Мбаппе исправится за пенальти

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха в прошлом туре прервала свою серию из пяти матчей без поражений в чемпионате Германии. Гладбах гостил во Фрайбурге, Лукас Хёлер забил дважды, а ещё один мяч — на счету у Рицу Доана. Всё, на что хватило команду Херардо Сеоане, — дежурный гол Тима Кляйндинста. Сейчас «Боруссия» лишь 10-я, но от лигочемпионской зоны отставание всего четыре очка.

Дортмунд тоже за пределами зоны главного клубного турнира старого света, хотя мог быть и выше. В прошлом туре «Боруссия» принимала «Баварию», и гол Джейми Гиттенса в первом тайме долго был единственным в матче. Но мюнхенцы спаслись, даже несмотря на потерю своей главной ударной силы — Гарри Кейна. На 85-й минуте Джамал Мусиала с передачи Олисе сыпанул счёт и оставил Дортмунд за пределами лигочемпионовской зоны.

Сейчас обе команды не в лучшем состоянии, при этом обеим «Боруссиям» необходимо набирать очки, чтобы сильно не отставать от конкурентов. Последние матчи между командами получаются голевыми, и меньше трёх последний раз забивали больше трёх лет назад, но за это время многое изменилось. Поверим в обилие голов и сейчас», — цитирует Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Ювентус» — «Болонья». Нервное свидание с «бывшей»
«Ювентус» — «Болонья». Нервное свидание с «бывшей»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android