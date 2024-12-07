UFC 310: во сколько начало, полный кард участников, по какому каналу покажут

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. Это последний номерной вечер единоборств в 2024 году. Главным его событием станет титульный поединок в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и Каем Асакурой.

В соглавном бою сразятся непобеждённые средневесы Шавкат Рахмонов и Иан Гарри. Будет за кого поболеть и российским фанатам единоборств: Александр Волков встретится с Сирилем Ганом, а Мовсар Евлоев — с Алджамейном Стерлингом.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 310 можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск.

Полный кард турнира UFC 310

Александр Пантожа — Кай Асакура;

Шавкат Рахмонов — Иан Гарри;

Сириль Ган — Александр Волков;

Брайс Митчелл — Крон Грейси;

Нэйт Ландвер — Ту Хо Чхве;

Энтони Смит — Доминик Рейес;

Висенте Луке — Темба Горимбо;

Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг;

Брайан Баттл — Рэнди Браун;

Крис Уайдман — Эрик Андерс;

Коди Дёрден — Джошуа Ван;

Майкл Кьеза — Макс Гриффин;

Клэй Гуида — Чейз Хупер;

Кеннеди Нзечукву — Лукаш Бржески.