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UFC 310: во сколько начало, полный кард участников, по какому каналу покажут

UFC 310: во сколько начало, полный кард участников, по какому каналу покажут
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В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. Это последний номерной вечер единоборств в 2024 году. Главным его событием станет титульный поединок в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и Каем Асакурой.

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В соглавном бою сразятся непобеждённые средневесы Шавкат Рахмонов и Иан Гарри. Будет за кого поболеть и российским фанатам единоборств: Александр Волков встретится с Сирилем Ганом, а Мовсар Евлоев — с Алджамейном Стерлингом.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 310 можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск.

Полный кард турнира UFC 310

Александр Пантожа — Кай Асакура;
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри;
Сириль Ган — Александр Волков;
Брайс Митчелл — Крон Грейси;
Нэйт Ландвер — Ту Хо Чхве;
Энтони Смит — Доминик Рейес;
Висенте Луке — Темба Горимбо;
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг;
Брайан Баттл — Рэнди Браун;
Крис Уайдман — Эрик Андерс;
Коди Дёрден — Джошуа Ван;
Майкл Кьеза — Макс Гриффин;
Клэй Гуида — Чейз Хупер;
Кеннеди Нзечукву — Лукаш Бржески.

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