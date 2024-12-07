UFC 310: назван фаворит боя Волков — Ган

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. В одном из его боёв в тяжёлом весе сразятся Александр Волков и Сириль Ган. Три года назад француз победил россиянина, теперь Драго попробует взять реванш в важнейшей точке своей карьеры.

Бой между Александром Волковым и Сирилем Ганом начнётся ориентировочно в 7:15 мск.

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 310 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.33 на Гана, а на победу Волкова дают 3.45. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 2.70, а полный бой идёт за 1.43. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 3.50, болевой или удушающий оценили в 7.50.