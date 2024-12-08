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«Питтсбург» — «Торонто»: прогноз «Чемпионата»

«Питтсбург» — «Торонто»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Питтсбург» — «Торонто».

Ставка: итоговая победа «Питтсбурга» за 2.30.

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«Питтсбург» раздухарился. Долгое время не мог одержать больше двух побед подряд, а тут попёрло! При этом обыграны очень крепкие соперники. И оборона стала получше, и результативность заметно подросла. Крепкой «Флориде» забросили пять шайб. Правда, не совладали с «Рейнджерс» накануне.

«Торонто» тоже набрал внушительный ход. Да ещё и дождался возвращения Остона Мэттьюса. Тот с ходу взялся за дело — начал с двух передач, продолжил голом, затем оформил дубль. В общем, красота. Есть подозрение, что в Кубке Стэнли карета снова превратится в тыкву, но до этого ещё далеко.

Впрочем, есть шанс, что после игры с «Вашингтоном» (1:3) они будут уставшими и не продемонстрируют лучшего хоккея в Питтсбурге. У обеих команд бэк-ту-бэк, но здесь важную роль играет свой лёд. Так вот, второй матч подряд будет проходить именно в Питтсбурге.

Конечно, «Пингвинз» тоже может не хватить энергии после сложной игры с «Рейнджерс». В конце концов, состав довольно возрастной. Однако на выезде «Торонто» гораздо более уязвим. «Мэйпл Лифс» выиграли только 4 из 10 матчей в гостях.

Добавим к этому, что подопечные Майка Салливана идут на серии из трёх побед в родных стенах. Что любопытно, во всех случаях они забрасывали по пять шайб в основное время. Рассчитывать на продолжение банкета несколько наивно, но уставшему оппоненту может хватить и трёх шайб.

Предлагаем заключить пари на итоговую победу хозяев. Легко «Питтсбургу» не будет, но шансы есть. «Торонто» недостаточно хорошо выступает на выезде и наверняка будет сильно уставшим после встречи с «Вашингтоном». В такой ситуации логичнее играть против линии.

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