«Краснодар» — «Локомотив»: определён фаворит центрального матча тура РПЛ

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В воскресенье, 8 декабря, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Мурада Мусаева. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 4.10 и соразмерна ничейному исходу. Вероятность гуляет в пределах 26%.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Краснодаре. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.