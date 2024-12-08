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«Краснодар» — «Локомотив»: назван самый вероятный счёт матча

«Краснодар» — «Локомотив»: назван самый вероятный счёт матча
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В воскресенье, 8 декабря, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Мурада Мусаева. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 4.10 и соразмерна ничейному исходу. Вероятность гуляет в пределах 26%.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Краснодаре. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.40). Победа «Краснодара» 2:1 идёт за 7.80, на 2:0 в пользу «быков» дают 8.10.

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