«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: «Краснодар» не проиграет + обе забьют за 2.10.

У обеих сторон недочёты в обороне. «Краснодар», например, пропустил девять мячей за четыре прошлых матча в разных турнирах, а «Локомотив» — 10 на том же отрезке. Многовато, мягко говоря, если претендуешь на участие в чемпионской гонке. Кстати, в очных встречах соперники нередко забивали друг другу как минимум по мячу. Это было в трёх из четырёх последних, если быть точным.

С учётом того, что после прошлых игр обоих клубов прошло не так много времени для серьёзных изменений, скорее всего, мы снова увидим голы в обе стороны. Подопечным Мурада Мусаева необходимо исправляться за разгром от «Спартака». Плюс уйти в отпуск хотя бы без забитых мячей на своём поле никто бы не хотел. Команде Михаила Галактионова тоже есть за что бороться.

В целом, похоже, «Краснодар» и «Локомотив» подустали, хотят уже уйти на перерыв. И в таком состоянии краснодарский клуб будет смотреться предпочтительнее столичного. Как мы помним, у него больше футболистов с именем, состав более возрастной. Молодые же лидеры железнодорожников могут быть ментально не готовы держать уровень на протяжении длительного времени.

Кроме того, краснодарцы уже побеждали москвичей в первом круге. Причём со счётом 3:0. На этот раз их ждёт испытание посерьёзнее, однако наиграть на очки вполне можно. В качестве ставки предлагаем рассмотреть комбинированный вариант «обе забьют и «Краснодар» не проиграет». Что-то вроде 1:1 или 2:1 здесь может быть.