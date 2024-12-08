Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России

«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: «Краснодар» не проиграет + обе забьют за 2.10.

У обеих сторон недочёты в обороне. «Краснодар», например, пропустил девять мячей за четыре прошлых матча в разных турнирах, а «Локомотив» — 10 на том же отрезке. Многовато, мягко говоря, если претендуешь на участие в чемпионской гонке. Кстати, в очных встречах соперники нередко забивали друг другу как минимум по мячу. Это было в трёх из четырёх последних, если быть точным.

С учётом того, что после прошлых игр обоих клубов прошло не так много времени для серьёзных изменений, скорее всего, мы снова увидим голы в обе стороны. Подопечным Мурада Мусаева необходимо исправляться за разгром от «Спартака». Плюс уйти в отпуск хотя бы без забитых мячей на своём поле никто бы не хотел. Команде Михаила Галактионова тоже есть за что бороться.

В целом, похоже, «Краснодар» и «Локомотив» подустали, хотят уже уйти на перерыв. И в таком состоянии краснодарский клуб будет смотреться предпочтительнее столичного. Как мы помним, у него больше футболистов с именем, состав более возрастной. Молодые же лидеры железнодорожников могут быть ментально не готовы держать уровень на протяжении длительного времени.

Кроме того, краснодарцы уже побеждали москвичей в первом круге. Причём со счётом 3:0. На этот раз их ждёт испытание посерьёзнее, однако наиграть на очки вполне можно. В качестве ставки предлагаем рассмотреть комбинированный вариант «обе забьют и «Краснодар» не проиграет». Что-то вроде 1:1 или 2:1 здесь может быть.

Материалы по теме
Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король всё понял
Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король всё понял
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android