Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы ЦСКА победить «Факел» в Воронеже

Названы шансы ЦСКА победить «Факел» в Воронеже
Комментарии

8 декабря состоится встреча 18-го тура чемпионата России, в которой на стадионе «Факел» в Воронеже «Факел» примет московский ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности.

Победа «Факела» оценивается коэффициентом 4.50 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40, что составляет около 29%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Факел» — ЦСКА не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.

Материалы по теме
Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король всё понял
Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король всё понял
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android