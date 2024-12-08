Названы шансы ЦСКА победить «Факел» в Воронеже

8 декабря состоится встреча 18-го тура чемпионата России, в которой на стадионе «Факел» в Воронеже «Факел» примет московский ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности.

Победа «Факела» оценивается коэффициентом 4.50 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40, что составляет около 29%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Факел» — ЦСКА не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.